Giulia Salemi e Maria Esposito in vacanza insieme | gli scatti in barca

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 5 agosto 2023)in? Sembra quasi strano a sentirlo, ma è tutto vero. L’influencer e l’attrice si sono concesse una giornata in tranquillità dopo i festeggiamenti del compleanno di Pierpaolo Preselli. Ecco come sono state immortalate sui social. Solo qualche mese fa sembrava chenon fosse propensa a stringere amicizia con gli attori del cast di Mare Fuori e adesso ci va in. L’influencer, infatti, si è mostrata durante un giro inall’interprete di Rosa Ricci,, e un’altra protagonista della serie evento. Il pubblico è impazzito subito tra like e ...