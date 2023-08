Giocando con materiali | colori e trasparenze | si porta da mattino a sera nel segno della sensualità

Leggi su amica

(Di sabato 5 agosto 2023) Sembra quasi impossibile resistere alla tentazione di comprare un abito a rete estate 2023. La tendenza sta infatti dilagando ovunque. Perché è perfetta per la stagione calda e per le tante occasioni delle vacanze al mare. Ma anche perché si presenta come qualcosa di diverso dal solito, stravagante e sensuale al punto giusto. Ci sono quelli corti e realizzati all’uncinetto e quelli lunghi, arricchiti da applicazioni scintillanti. Le reti minimali e quelle ricamate con perle. I vestiti da indossare sopra il costume o la lingerie e quelli da sfoggiare a fior di pelle, all’insegna delle. A ognuna il suo stile e quindi il suo abito a rete ideale. Facilissimo quindi metterlo da, cambiando lunghezze e. Passando con disinvoltura dalla spiaggia al party di Ferragosto più ...