Ginnastica | Simone Biles torna alle gare dopo 2 gare

(Di sabato 5 agosto 2023) (Adnkronos) –, stella dellaUsa e mondiale,ggiare2 anni di stop. La quattro volte oroOlimpiadi e 19 volte campionessa mondialein gara agli Us Classic di Chicago,il ritiro dcompetizioni deciso durante i Giochi Olimpici di Tokyo. La statunitense è apparsa in forma nei suoi ultimi preparativi. Laha 26 anni, ha sposato il giocatore di football Nfl dei Green Bay Packers Jonathan Owens ad aprile. L'annuncio che avrebbeggiato sabato è arrivato da Usa Gymnastics. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

