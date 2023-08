Ginnastica | Simone Biles pronta a tornare alle competizioni | gareggerà agli Us Classic di Chicago

(Di sabato 5 agosto 2023) Avverrà ain occasione degli Usil ritornodi. La talentuosa ginnasta statunitense aveva annunciato il ritiro a soli 26 anni nei Giochi Olimpici di Tokyo, ma finalmente sembra esserea gareggiare. Durante glinamenti ha convinto appieno, realizzando con facilità tutti i volteggi e dando l’impressione di essere in gran forma. Neppure il doppio carpio Yurchenko, causa del suo blocco psicologicoultime Olimpiadi, le ha creato problemi. La quattro volte oro olimpico non ha rilasciato dichiarazioni, ma la suanatrice Cecile Landi ha spiegato: “Se ci fosse stata qualche esitazioni non saremmo qui.ci ha ...

Biles non ha rilasciato dichiarazioni ma ha lasciato la parola all'allenatrice Cecile Landi: "Non saremmo qui, se avessimo riscontrato qualche esitazione - ha detto Landi - Essere qui è la sua ...

Cresce l'attesa negli Usa per il grande rientro di Simone Biles: la ginnasta quattro volte oro alle Olimpiadi e ben 19 volte campionessa mondiale torna a gareggiare agli Us Classic di Chicago, dopo il ...