Giletti indagato a Terni | il boss Graviano si sente “diffamato” | “Italia paese all’incontrario”

Il boss sta scontando sei ergastoli. Fascicolo secretato. Il giornalista: "Sono fiducioso".Massimoper diffamazione dalla procura di Terni dopo una querela presentata da Giuseppe Graviano, che sta scontando nel carcere della città umbra diversi ergastoli per mafia. Lo conferma ...VITERBO - Abbiamo dato per primi la notizia di Massimoper diffamazione dalla Procura della Repubblica di Terni. A denunciarlo non uno qualsiasi ma Giuseppe Graviano. Una reputazione e curriculum criminale di tutto rispetto. Sei condanne ...

Massimo Giletti indagato per diffamazione dopo una querela di Graviano Agenzia ANSA

Il giornalista e conduttore tv torinese Massimo Giletti è indagato per diffamazione dalla procura di Terni dopo una querela di Giuseppe Graviano, 60enne che sta scontando sei ergastoli per associazion ...VITERBO – Abbiamo dato per primi la notizia di Massimo Giletti indagato per diffamazione dalla Procura della Repubblica di Terni. A denunciarlo non uno qualsiasi ma Giuseppe Graviano. Una reputazione ...