Gigi Buffon trova subito un nuovo incarico! Cosa farà in Nazionale?

(Di sabato 5 agosto 2023) Dopo solamente tre giorni dall’annuncio ufficiale del suo ritiro dal calcio giocato, Gianluigitorna in, sotto nuove vesti: l’ex portiere ha deciso infatti di accettare l’incarico di capo delegazione della squadra azzurra proposto dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per ricoprire il ruolo rimasto vacante dopo la scomparsa di Gianluca Vialli. “Torno inperché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani”. Questo è il primo commento dell’ormai neo capo della delegazione azzurra, il quale accompagnerà il CT Roberto Mancini e tutti i membri dello staff dellaa partire dal mese di settembre per i match di qualificazione a Euro 2024 a Skopje con la Macedonia del ...

