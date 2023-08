Gigi Buffon nuovo capo delegazione della Nazionale | «Ho ancora voglia di sognare»

(Di sabato 5 agosto 2023) «Laviene prima di tutto». Così Gianluigi, a pochi giorni dall’annuncio dell’addio al calcio giocato dopo quasi 30 anni di carriera, annuncia di aver accettato ilruolo diItaliana, proposto dalla Figc del presidente Gravina. «È un grande giorno per laitaliana», ha dichiarato soddisfatto il numero unoFedercalcio, «perchétorna a casa.è un’icona del nostro calcio e una persona speciale». Con la maglia azzurraha il record di maggior presenze, 176, avendo partecipato a 5 mondiali e 4 europei. Nel 2006 si è laureato campione del mondo vincendo l’edizione ospitata in Germania, e sei anni più ...

