Giappone-Norvegia oggi in tv | canale | orario e streaming ottavi di finale Mondiali calcio femminile 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023) Alle 10:00 di, sabato 5 agosto andrà in scena il match tra, in occasione del secondo ottavo dideidi, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Rai Sport, oltre che ingratuito sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi offrirà una cronaca al termine della partita che determinerà la seconda qualificata ai quarti. Ilcerca un posto tra le big dele le prestazioni della fase a gironi lasciano ben sperare. Di fronte spazio alle romaniste Haavi e Haug, elementi di un attacco che nei gruppi ha convinto grazie a sei gol fatti e uno subito. ...