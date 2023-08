George Weah si ricandida alla presidenza della Liberia | gli sfidanti e le critiche all’ex stella del calcio

(Di sabato 5 agosto 2023) Ci riprova a restare presidente. Si è aperta ufficialmente la campagna elettorale inin vista delle elezioni presidenziali del 10 ottobre, in cui il presidente in carica– ex attaccante del Milan anni Novanta – cercherà di ottenere una riconferma in una tornata che include anche consultazioni legislative., 56 anni, exdelinternazionale anche in Francia ed Inghilterra convertitosipolitica, era stato eletto presidente nel 2017 ed entrato in carica nel 2018. Già a gennaio aveva annunciato la propriatura per un secondo mandato di sei anni. Il presidente ha di fronte 19 rivali di cui i principali sono l’ex vicepresidente Joseph Boakai (2006-2018, sotto Ellen Johnson Sirleaf), l’uomo d’affari e leader ...

Si è aperta ufficialmente la campagna elettorale in Liberia in vista delle elezioni presidenziali del 10 ottobre, in cui il presidente in carica- ex attaccante del Milan anni Novanta - cercherà di ottenere una riconferma in una tornata che include anche consultazioni legislative., 56 anni, ex stella del calcio internazionale ...In Liberia, si è aperta ufficialmente la campagna elettorale in delle elezioni presidenziali del 10 ottobre, in cui il presidente in caricacercherà di ottenere una riconferma., 56 anni, ex stella del calcio internazionale nel Milan degli anni Novanta, era stato eletto presidente nel 2017 ed entrato in carica nel 2018. ...... il centrocampista juventino Timothyha analizzato le prestazioni della sua squadra nell'... E sul commento del padreal suo esordio contro il Milan, aggiunge: 'Prima della partita era ...

George Weah si ricandida alla presidenza della Liberia, gli sfidanti e le critiche all’ex stella del… Il Fatto Quotidiano

MONROVIA, 05 AGO - Si è aperta ufficialmente la campagna elettorale in Liberia in vista delle elezioni presidenziali del 10 ottobre, in cui il presidente in carica George Weah - ex attaccante del Mila ...Nella tournée americana l’unico acquisto dei bianconeri si è saputo subito imporre conquistando la fiducia di Allegri: leggi l'intervista completa ...