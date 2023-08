Genshin Impact 4 0 | Codici Primogems GRATIS e tante novità

(Di sabato 5 agosto 2023) Nella frenetica corsa delle promesse fatte e disattese, vi è un raggio di speranza che risplende al tramonto del disincanto. Il team di sviluppo diha dimostrato una straordinaria lealtà verso i propri fan, mantenendo fede alle parole pronunciate e svelando, in un’epica diretta streaming su Twitch, i segreti dell’atteso aggiornamento alla versione 4.0. La sorpresa più grande? Una nuova e misteriosa regione chiamata Fontaine, ispirata alla magica Francia e governata dall’elemento primordiale dell’Hydro. L’acqua, in ogni sua forma e sfumatura, è il tratto distintivo di questa terra incantata, aprendo le porte a un’avventura mai vista prima. Fontaine: Un Mondo Sommerso di Meraviglie Fontaine si staglia nel panorama di Tevyat come un’utopia acquatica, una sinfonia di blu incantata dalla luce del sole. Qui, il nostro valoroso ...

HoYoverse ha annunciato oggi che la versione 4.0 di si intitolerà "Come una pioggia in aspettata", e che sarà disponibile a partire dal 16 agosto insieme al lancio della quinta regione, Fontaine. Conosciuta come la "Nazione della

Il team di sviluppo di Genshin Impact ha mantenuto la promessa e ha svelato ai fan ogni singolo segreto dell'aggiornamento alla versione 4.0, in uscita a metà agosto.Dopo l'arrivo della versione 4.0 di Genshin Impact, sarà inaugurata una mostra d'arte per celebrare la nuova nazione di Hydro.