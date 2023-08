commenta A, all'ospedale Gaslini , è stato operato con successo un bimbo inglese di soli 6 mesi che era nato con una grave cardiopatia . La famiglia del piccolo, come riporta il quotidiano Il Secolo XIX, ...Ma la giovane coppia ha deciso di non arrendersi a un destino così crudele e ingiusto e di tentare altre strade, fino ad arrivare in Italia, più precisamente all'Ospedale Gaslini di. Ed è ...- I volontari della Croce Gialla hanno recuperato eda morte certa una cucciolotta di circa 2 mesi in via Costa, nell'elegante quartiere di Castelletto. La piccola vagava confusa e ...

Genova, salvato bimbo inglese di 6 mesi cardiopatico | A Londra lo consideravano "non operabile" TGCOM

A Genova, all'ospedale Gaslini, è stato operato con successo un bimbo inglese di soli 6 mesi che era nato con una grave cardiopatia. La famiglia del piccolo, come riporta il quotidiano Il Secolo XIX, ...In Gran Bretagna avevano detto ai genitori di un bimbo inglese di sei mesi che non era operabile. In realtà, era già stato operato (un intervento palliativo di ...