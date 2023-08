Genitori di disabili inferociti con Concita De Gregorio che ha definito gli influencer dei “cerebrolesi”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 agosto 2023) E’ bufera suDeche ieri, per stigmatizzare il comportamento di alcuni giovaniche nel varesotto hanno distrutto una statua ottocentesca per farsi un selfie, li ha definiti in un articolo su La Repubblica “cretini integrali, decerebrarti assoluti che in un tempo non così remoto sarebbero stati alle differenziali, seguiti da un insegnante di sostegno che diceva loro, ‘vieni tesoro, sillabiamo insieme pulisciti però prima la bocca”. Poi la frase più contestata, sui deficit. “Ecco ci sono questi deficienti, nel senso che letteralmente hanno un deficit cognitivo, non è mica colpa loro, ce l’hanno”, scrive la Deoffesi dalla gaffe della DeFrasi che hanno suscitato, come la stessa giornalista scrive oggi sulle colonne del quotidiano ...