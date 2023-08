GdS – Un Milan all’attacco | Chukwueze e Leao dribbling e assist | nuovi gol da Pulisic e Okafor

Leggi su justcalcio

(Di sabato 5 agosto 2023) 2023-08-05 10:16:24 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla rosea: Giroud non sarà solo. Da domani Pioli li avrà tutti insieme a disposizione. Aello nascerà un nuovo Diavolo in fase offensiva, con varietà di soluzioni Alessandra Gozzini 5 agosto –O La solita girata di Giroud e una pennellata di Luka Romero, uno deicreativi della trequarti rossonera. La produzione offensiva degli attaccantiisti nelle tre partite americane si esaurisce qui: Olivier per l’1-2 alla Juventus (che la ribalterà ai rigori) e l’argentino nel 2-0 al Real (che rimonterà ancora prima del 90’). Per dire, la difesa è stata altrettanto prolifica: ha portato al gol Tomori con il Madrid e Thiaw contro la Juve. Uno dei nodi che Pioli vuole sciogliere riguarda ...