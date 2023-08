GdS – Juve | Vlahovic batte Lukaku | 14 gol in più nelle ultime 2 stagioni

(Di sabato 5 agosto 2023) 2023-08-05 08:57:17 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta: Trattativa ferma: al Chelsea si lavora sui bonus ma i bianconeri non vogliono scendere sotto i 40 milioni. Il serbo aspetta, non ha mai chiesto la cessione e preferisce i bianconeri Fabiana Della Valle 5 agosto – MILANO L’ estate di Dusanè una lunga e interminabile attesa. Aspetta di gettarsi alle spalle definitivamente la pubalgia, una malattia silenziosa che può condizionarti anche per anni, e anche di conoscere il suo futuro, mai così nebuloso come in questi giorni. Eppure mentre tutto intorno a lui si muove, Dusan resta immobile. L’idea che aveva un anno e mezzo fa, quando ha detto sì allantus dribblando le ricche offerte arrivate dalla Premier League, è rimasta la stessa: ha scelto la Signora per vincere e diventare grande ed è qui che vuole ...

Infine Frabotta della, trattativa che avanza verso un 'no' definitivo. I bianconeri sono disposti alla cessione, ma il Palermo non è interessato e guarda altrove. In avanti, invece, rimane in ...In stand by Frabotta , che è stato proposto dall'entourage dellae i rosa valutano. Per Di Chiara si attende prima di avere chiarezza sul futuro della Reggina. In attacco sfuma Stiven Shpendi, ...Cuadrado lascia lae va all'Inter (rob de matt!) e ci sono altri movimenti, più o meno attesi. ... Prima di partire per Manchester, André Onana ha rilasciato una bella intervista alla, ne ...

GdS - Juve beffata: Kessie ha scelto l'Arabia Saudita Fcinternews.it

Dusan Vlahovic vuole restare alla Juventus e la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku al momento è ferma. Questo l'aggiornamento sulla questione dato oggi da La Gazzetta dello ...[themoneytizer id=”99064-6] Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Lazio prova a stringere i tempi per far tornare Pellegrini a Formello. La trattativa sembrava definitivamente sfumata, invece si è ...