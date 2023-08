Gaslini | salvato un bimbo di sei mesi dato per spacciato a Londra

commenta A Genova, all'ospedale, è stato operato con successo un bimbo inglese di soli 6 mesi che era nato con una grave cardiopatia . La famiglia del piccolo, come riporta il quotidiano Il Secolo XIX, si è rivolta alla ...Ma la giovane coppia ha deciso di non arrendersi a un destino così crudele e ingiusto e di tentare altre strade, fino ad arrivare in Italia, più precisamente all'Ospedaledi Genova. Ed è ...... in codice rosso alCeriale: tenta il suicidio, ma vienedalla Polizia locale Incidente mortale sul lavoro a Vado Ligure: operaio 40enne vola giù da ponteggio

Genova, neonato inglese malato di cuore salvato al Gaslini: A ... Fanpage.it

Era stato giudicato inoperabile in Gran Bretagna, ma al Gaslini di Genova, una delle nostre eccellenze mediche, hanno fatto un miracolo con due complicati interventi al cuore. Il primo di Norwood (si ...In Gran Bretagna avevano detto ai genitori che il loro bimbo, di appena 6 mesi, fosse inoperabile, anche se aveva già subito a Londra un intervento palliativo in fase neonatale. Ma ora questo piccolo ...