GAL Partenio | nuove opportunità per i giovani

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ indetto un Avviso Pubblico per la selezione di 25laureati, di cui 4 riservati all’ambito territoriale di competenza del “GAL”, che verranno formati attraverso un percorso didattico di 700 ore, articolato in: lezioni frontali (250 ore); laboratori didattici/esercitazioni/project work (180 ore); stage/tirocinio (140 ore); altre metodologie – studio personale, autoformazione assistita da Tutor, gruppi di ricerca, consulenza e supervisione (70 ore); Coaching on-line, verifiche intermedie e tesi finale (60 ore), da svolgersi nel corso dell’anno 2023. Il corso vuole offrire un’laureati di lavorare nel settore del turismo rurale dotandoli delle competenze e degli strumenti necessari ad aiutare i territori rurali ad affrontare questioni complesse, come ...