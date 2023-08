Funerali Sofia Castelli | “Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 5 agosto 2023), uno striscione esposto fuori la chiesa dice: “Da” In tantissimi hanno partecipato ai, nella chiesa di San Giuliano, di, la 20enne uccisa dall’ex fidanzato a Cologno Monzese. A partecipare alle esequie, questa mattina, c’erano i familiari di, i genitori Diego e Daniela, Aurora, l’amica della vittima che era in casa con lei al momento dell’omicidio, e tantissimi amici che hanno portato palloncini rosa come ultimo omaggio alla giovane. Il parroco, don Andrea, nel corso dell’omelia ha detto: “Ci sono momenti che si incidono dentro di noi e che non dimenticheremo mai. ...