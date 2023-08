Funerali di Sofia Castelli | a Cologno fiori e palloncini rosa

(Di sabato 5 agosto 2023) Dopo icelebrati nella chiesa di San Giuliano, centinaia di persone in corteo hanno accompagnato il feretro di, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato una settimana fa, al cimitero diMonzese, il centro in provincia di Milano dove la 20enne viveva con i genitori

"Se respingiamo rabbia e rancore, allora l'alba spunterà" A celebrare idiCastelli è stato don Andrea. "Ci sono momenti che si incidono dentro di noi e che non dimenticheremo mai. ...Dopo icelebrati nella chiesa di San Giuliano, centinaia di persone in corteo hanno accompagnato il feretro diCastelli, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato una settimana fa, al cimitero di ...Centinaia di persone hanno assistito alla cerimonia nel piazzale antistante per l'assenza di posti nella piccola chiesa gremita di famigliari e amici di. "Ci sono momenti che si incidono ...

Omicidio Sofia Castelli, i funerali a Cologno Monzese: grande folla per l'ultimo saluto TGCOM

(LaPresse) Hanno cantato 'Cenere' del rapper e produttore discografico Lazza gli amici di Sofia Castelli oggi per l'ultimo saluto nella chiesa ...Così don Andrea, citando il Vangelo, durante i funerali di Sofia Castelli, uccisa dall'ex fidanzato a Cologno Monzese, in provincia di Milano. «Si è fatto crudelmente buio nella vita di Sofia e della ...