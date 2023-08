Fratoianni contro Meloni | ' Per questi motivi la delega fiscale è un regalo agli evasori'

(Di sabato 5 agosto 2023) Un governo dalla parte dei padroni, delle corporazioni amiche, che facilita la vita, boicotta la transizione ecologica e riabilita i no vax mentre toglie i diritti. 'Che dalle parti del ...

...di SI - per l'ennesima volta di un favore agli evasori con condoni e corcordati e della riduzione ancora una volta della progressività fiscale' 'Insomma la conclusione è chiara - conclude-...All'indomani della caduta del Governo Draghi, si scagliai "traditori" del Paese, ... alle dipendenze di Bonelli e, ai quali dovrebbe rivolgersi per avere persino una penna in ...... Luigi Marattin, deputato di Iv, vìa Twitter parla di 'tassatori folli' e aggiunge: 'Noi di Azione e Italia viva eravamo pronti a votare ferocemente. Ma il governo Meloni -ha ...

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, che poi conclude: "Meloni faccia un favore al Paese, faccia tacere la sua ...Un governo dalla parte dei padroni, delle corporazioni amiche, che facilita la vita agli evasori, boicotta la transizione ecologica e riabilita i no vax mentre toglie i diritti.