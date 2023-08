Forte dei Marmi | scoperto con 15 kg di hashish in auto Arrestato

Il ranking dellatop 15 non vede tuttavia cambiamenti, con Salvini, Meloni, Conte e Zaia nelle ...visualizzazioni anche del video - racconto fatto sui social da Zaia durante le giornata del...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per ventoe mare agitato sull'intero territorio regionale. Si prevedono infatti a partire dalle 6 di ...venti ......modiWalter ZengaTra i portieri più forti ad aver indossato la maglia della nazionale azzurra non possiamo non citare Walter Zenga, tra i migliori nel suo ruolo. Walter Zenga (LaPresse)...

Il turismo per pochi in Toscana: a Forte dei Marmi tenda e lettini a 600 euro, a Firenze gelati e bistecche a peso d'oro Open

Dai voli alla benzina auto, dagli hotel ai b&b, dal ristorante all'ombrellone, l'estate 2023 si caratterizza per un importante caro vacanze in Italia. Secondo ...Caro prezzi in località di villeggiatura: Toscana 'capitale' dei rincari. Un cocktail arriva a costare 25 euro, un risotto 40 euro ...