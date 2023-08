Focaccia di zucchine | velocissima | non c’è niente di più buono!

Leggi su donnaup

(Di sabato 5 agosto 2023) Un piatto perfetto da preparare come piatto salva cena è quello delladi. Fidati di me: una volta assaggiata capirai subito che non hai mai gustato nulla di piùQuesta pietanza a base diè molto facile e anche veloce da portare a termine. Gli ingredienti da utilizzare sono semplici e genuini e sicuramente non dovrai correre al supermercato per acquistarli perché saranno già nella tua dispensa. Ovviamente puoi servire questaanche durante un aperitivo con gli amici oppure anche come antipasto. Insomma la scelta è solo tua e del tuo stomaco. Se sei curiosa di scoprire cosa occorre per preparare questasucculenta alledevi solo continuare a scorrere la pagina.di ...