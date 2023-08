Firenze | arrestato lo zio di Kata per il racket degli affitti nell' ex hotel Astor

(Di sabato 5 agosto 2023) Quattro persone sono state arrestate per il'exdi via Maragliano a, da cui lo scorso 10 giugno è scomparsaleya Alvarez. Fra loro anche lo zio materno della bambina, l’ultimo ad averla vista prima che sparisse secondo le ricostruzioni disponibili finora. Le accuse - scaturite dal percorso di indagine per ritrovare la bimba - sono di estorsione, tentativi di estorsione e rapina, minacce, ma anche tentato omicidio e lesioni gravi, tra il novembre 2022 e il maggio 2023, ai danni di altri occupanti dello stabile. Lo scorso 17 giugno, una settimana dopo la scomparsa della bambina, l'è stato sgomberato.

Quattro persone, tra cui lo zio della bambina svanita nel nulla lo scorso 10 giugno, sono finite in manette perché coinvolte nel racket degli affitti all'interno dell'ex hotel Astor di Firenze. Perquisite 10 abitazioni, tra cui anche quella dei genitori della piccola, che però non risultano coinvolti. Gli arresti riguardano il cosiddetto 'racket degli affitti' - in cui si svolgeva l'occupazione nell'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze dove vivevano abusivamente sudamericani e romeni.

Caso Kata, arrestato lo zio della bimba scomparsa a Firenze | Perquisiti anche i genitori TGCOM

Quattro arresti in carcere per il racket degli affitti nell’ex hotel Astor Firenze, fra cui lo zio materno della piccola Kata Alvarez scomparsa dal 10 giugno. Sono stati eseguiti dalla polizia di Stat ...Fra gli episodi il pestaggio di una coppia di connazionali con una mazza da baseball e le violenze che avrebbero spinto un uomo a lasciarsi cadere nel vuoto da una finestra per paura di essere ucciso ...