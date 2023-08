Fiorentina | ufficiale l’arrivo di Mina

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023) Laha messo il segno il colpo per la difesa richiesto più volte da Vincenzo Italiano nelle scorse settimane. E’ sbarcato a Firenze, infatti, Yarry, difensore esperto e che ha vissuto grandi palcoscenici come Barcellona ed Everton. Dopo le visite e la firma, tutto è stato messo nero su bianco dando l’ufficialità del colpo. Il comunicato della: “Lacomunica di aver tesserato il calciatore Yerry FernandoGonzález., nato a Guachené (Colombia) il 23 settembre del 1994, ha vestito, in Europa, le maglie di Barcellona ed Everton, Club con il quale ha disputato 86 partite in Premier League segnando 7 reti. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale colombiana in 40 occasioni“. SportFace.