Fiorentina sconfitta dal Newcastle di Tonali

Primaper ladi Vincenzo Italiano nel corso del torneo amichevole, Sela Cup . I viola perdono al St. James' Park contro il Newcastle di Howe per 2 - 0. Altre protagoniste del torneo ...Dopo un precampionato con luci e ombre, partito male con la bruttacon la Stella Rossa, lacerca autostima contro una squadra di Champions League. La partita sarà trasmessa in ...... parteciperà nuovamente alla Conference League, dopo lain finale nella passata edizione ... Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI NEWCASTLE -] NEWCASTLE (ENG): Dubravka ...

La Fiorentina esce sconfitta contro il Newcastle Tuttocampo

Esordio con sconfitta per la squadra di Vincenzo Italiano nel torneo amichevole a Newcastle contro i padroni di casa. Domenica in campo alle 14 contro il Nizza ...La partita Newcastle - Fiorentina di Sabato 5 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per club ...