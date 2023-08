(Di sabato 5 agosto 2023) "So per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nullae Ciavardini. Non è un'opinione: io lo so con assoluta certezza". Marcello De, ex terrorista nero, cognato ...

"So per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nullae Ciavardini. Non è un'opinione: io lo so con assoluta certezza". Marcello De Angelis, ex terrorista nero, cognato dell'ex Nar Luigi Ciavardini e oggi responsabile della ...Così come so per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nullae Ciavardini. Non è un'opinione: io lo so con assoluta certezza. E in realtà lo sanno tutti: giornalisti, ...Roma, 5 ago. - 'So per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nullae Ciavardini. Non è un'opinione: io lo so con assoluta certezza . E in realtà lo sanno tutti: giornalisti, magistrati e 'cariche istituzionali'. E se io dico la verità, loro, ahimè, ...

Strage di Bologna, "Fioravanti e Mambro innocenti": bufera su De Angelis TGCOM

