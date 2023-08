(Di sabato 5 agosto 2023) Il ritrovamento di undi 5rinvenuto in unadi, in provincia di Caserta è avvolto dal mistero. Una donna marocchina di 41 anni è stata trovata in via San Nicola di Bari con un sacchetto di plastica in mano che custodiva il piccolo mai nato. In un primo momento è stato chiamato il 118 per un primo intervento e solo in seguito è stato richiesto l’intervento dei carabinieri della locale compagnia sita in via Vaticale. La donna tutt’ora si trova presso l’ospedale Moscati di Aversa e non risulta però in stato di fermo. In corso ci sono le indagini del caso per capire la dinamica, le cause dell’interruzione della gravidanza e chiarire se ci siano i presupposti per ipotizzare un reato. Nei prossimi giorni si potranno conoscere maggiori dettagli.

In seguito Monica ha "scoperto che il figlio abortito aveva le caratteristiche di undi 13 ... "Erano ledel mattino quando tutto è iniziato", è stato doloroso "come ricevere una pugnalata ...La notizia disospettidetenuti in un'operazione in Azerbaijan è apparsa online il 23 luglio. Secondo Anar Mammadli, fondatore della piattaforma di monitoraggio elettorale in Azerbaijan, ...... appartenenti aRegioni: Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna, Sicilia e Sardegna. Lo segnala ... sono trapianti di organi, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre -in gravidanza. La ...

Feto di cinque mesi trovato in una busta a Casal di Principe, scatta l'indagine ilmattino.it

Il ritrovamento di un feto di 5 mesi rinvenuto in una busta a Casal di Principe, in provincia di Caserta è avvolto dal mistero. Una donna marocchina di 41 anni è stata trovata in via San Nicola di ...Orrore in provincia dove una donna marocchina di 41 anni è trovata a Casal di Principe in via San Nicola di Bari con un feto di cinque mesi custodito in un sacchetto di plastica. Secondo quanto riport ...