Festeggia lo scudetto del Napoli a Corfù e viene riconosciuto | arrestato latitante

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn fantasma per 11 anni, fino a qualche ora fa inserito nella lista dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno. È Vincenzo La Porta, 60enne diritenuto vicino al clan Contini, parte del cartello criminale denominato “Alleanza di Secondigliano”. I carabinieri del nucleo investigativo dinon si sono mai arresi e hanno aspettato che compiesse un passo falso. Attraverso il web patrolling, hanno scandagliato nei social e nei suoi movimenti finanziari, compiendo investigazioni tradizionali e tecniche. Poi l’hanno trovato, nell’isola greca di. A tradirlo la passione per il calcio e per il. Con la vittoria dello, La Porta non ha potuto fare a meno dire. I carabinieri lo hannoin una ...

A tradirlo la passione per il calcio e per il Napoli. Con la vittoria dello scudetto, La Porta non ha potuto fare a meno di festeggiare e i carabinieri lo hanno riconosciuto in una foto scattata alla ...