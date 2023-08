Ferrari | Pietro Scalia | Tutti pensano che il film di Michael Mann sia un biopic Non è così

(Di sabato 5 agosto 2023), montatore di, ha anticipato alcuni dettagli della pellicola digirata in Italia svelando che non si tratta di unnel senso stretto del termine. Didisi sa ancora ben poco. Al di là di quale sporadica foto del protagonista Adam Driver invecchiato ad hoc, finora poco o niente è stato rivelato sulche farà il suo debutto al Festival di Venezia. A svelare i primi dettagli sulè il montatore, ospite del LocarnoFestival 2023 dove ha ricevuto il Vision Award Ticinomoda. "mi ha aspettato per anni perché Ridley Scott vuole ...

Lo dice il due volte premio OscarScalia, soffermandosi sudi Michael Mann, con Adam Driver e Penelope Cruz, che sarà in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. L'......Anche in Prometeus sono state tagliate purtroppo molte delle scene iniziali.' La carriera di... Non è una scelta scientifica.' L'incontro si chiude con qualche parola per, l'ultimo film ...

Un progetto "che Michael Mann voleva fare da tanti anni e io da tempo volevo lavorare con lui. Ho letto varie stesure della sceneggiatura, e l'ultima era veramente molto bella. (ANSA)