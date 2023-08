Ferie d' agosto | 16 | 4 milioni gli italiani in vacanza

(Di sabato 5 agosto 2023)d', tradizione confermata. Sono 16,4gliche hanno scelto questo mese per andare in, per un totale di 19,3di partenze, con una spesa complessiva messa a ...

d', tradizione confermata. Sono 16,4 milioni gli italiani che hanno scelto questo mese per andare in vacanza, per un totale di 19,3 milioni di partenze, con una spesa complessiva messa a ...I lavori di, dall'11 al 24, vanno svolti su un cantiere fisso perché si sta intervenendo su ...impegnerà la ditta appaltatrice specializzata ed i propri tecnici nel periodo centrale delle...Per molti, l'estate in vacanza deve ancora arrivare. Tanti hanno pianificato leade staranno iniziando a preparare le valigie per la grande partenza. Allora, magari, farà piacere sapere che ci sono delle tendenze che sono improvvisamente scoppiate in spiaggia, in ...

Prato, torna "Agosto noi ci siamo": quando le attività commerciali non vanno in ferie LA NAZIONE

Ferie d'agosto, tradizione confermata. Sono 16,4 milioni gli italiani che hanno scelto questo mese per andare in vacanza, per un totale di 19,3 milioni di partenze, con una spesa complessiva messa a ...L'estate è già giunta al mese di agosto e per molti è periodo di ferie. Ma per chi resta in città proseguono i servizi delle forze dell'ordine in materia ...