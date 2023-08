Falcao accusato di molestie si dimette da dg del Santos La storia dell”ottavo Re di Roma”

(Di sabato 5 agosto 2023) Paulo Robertosi è dimesso da direttore tecnico del. L’ex (grandissimo) centrocampista dellae della nazionale brasiliana, oggi settantenne, èdi avere molestato una dipendente di un hotel.ha respinto tutte le accuse e rivolto un messaggio in cui si legge “Nel rispetto dei tifosi del, dopo le recenti proteste per le prestazioni della squadra, ho deciso di lasciare la carica di coordinatore sportivo. Il mio obiettivo è innanzitutto difendere l’immagine della società”. La donna che lo ha denunciato è una giovane di 26 anni.: lo scudetto del 1983 e il gran rifiuto nella notte col Liverpool Arrivato nel 1980, alla riapertura del campionato agli stranieri, grazie a un’intuizione di Dino Viola,è ...

"Per quanto concerne l'accusa che mi è stata rivolta questo venerdì, che ho appreso con grande sorpresa dai media, affermo che i fatti non sono mai avvenuti", conclude Falcao. Stando a quanto riferito ...Paulo Roberto Falcão dice addio al Santos e lascia la carica di coordinatore dell’area tecnica mentre sta per decollare la trattativa per portare a Roma e Marcos Leonardo.