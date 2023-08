Fabrizio Corona | nuove rivelazioni su Stefano De Martino | “Sta con una nota influencer | ecco chi è”

(Di sabato 5 agosto 2023) “Deha già una nuova fiamma”. Continuano ledisulla separazione tra il conduttore e Belen Rodriguez. Secondo l’ex re dei paparazzi, Deè stato avvistato in Sardegna in compagnia di un suo “nuovo flirt”: si tratta di Beatrice Vendramin, descritta dacome “attrice,e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso”. “Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo”, ha scritto sul suo canale Telegram. La scorsa settimana,aveva rivelato un altro “flirt sicuro fra i vari con cui ...

Belen Rodriguez e il flirt con l'imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni - guarda CHI FA IL TIFO PER LORO - Stefano De Martino pare essere solo, in vacanza con amici (maafferma il ...Dopo la rottura con Bèlen è scoppiato un nuovo amore per Stefano De Martino Proprioha sganciato la bomba di gossip, ma chi è la sua nuova fiamma Secondo il re dei paparazzi sembrerebbe che Stefano De Martino dopo la rottura con l'ex Belen si sarebbe consolato, ...lancia una bomba su Belen Rodriguez e Stefano De Martino , i quali si sarebbero detti addio da tempo: 'Non è come avete letto in giro. La realtà è che Belen e Stefano si sono lasciati ...

Fabrizio Corona, la confessione: «Stefano De Martino sta con una nota influencer. Ecco chi è il nuovo flirt de ilmessaggero.it

“Stefano De Martino ha già una nuova fiamma”. Continuano le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla separazione tra il conduttore e Belen Rodriguez. Secondo l’ex re dei paparazzi, De Martino è stato ...Fabrizio Corona: “De Martino frequenta una nota influencer…”. Nelle ultime settimane non si è quasi parlato di altro: Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati (di nuovo). Nonostante ...