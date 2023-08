Fabi | Lazio maglia nera mutui | i più convenienti in Friuli

(Di sabato 5 agosto 2023) Comprare casa con un mutuo a Milano, Roma e Napoli costa complessivamente 100.000 euro in più rispetto a fine 2021. Secondo i dati elaborati dallaper l'ANSA , l'acquisto di un immobile da 350.

cause del differenziale di tasso d'interesse La "questione meridionale" dei mutui Lo studio di... Si sono registrati in centro Italia (Lazio, Marche, Toscana e Umbria) gli aumenti più significativi ...Nel Centro (Lazio, Marche, Toscana e Umbria) gli aumenti più significativi negli ultimi due anni ... E' quanto stima la Fabi, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, in un rapporto sui tassi d'interesse.

Secondo i dati elaborati dalla Fabi per l'ANSA, l'acquisto di un immobile da 350.000 euro al Centro e al Sud. In dettaglio il Lazio, con un tasso medio al 4,42% è "maglia nera" nella classifica.