Ex gieffina chiede l’auto gratis a noleggio in Puglia | la risposta è epica

Leggi su 361magazine

(Di sabato 5 agosto 2023) Stando ad una segnalazione di Amedeo Venza, una nota exavrebbe chiestoper una settimana in cambio di pubblicità Un’exavrebbe chiesto ad un autodi affittareper una settimana in cambio di pubblicità su Instagram. A raccontarlo è l’esperto di gossip Amedeo Venza che proprio insta trascorrendo le sue vacanze. “Comunque una nota exha contattato un servizio di auto aqui inndo esplicitamente un’auto aper 7 giorni in cambio di pubblicità”. La persona che gli ha raccontato tutti e che stava lavorando non ha accettato. Ma le avrebbe anche risposto con un: “E vuoi farti la ...