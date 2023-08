Europei di Atletica 2024 | come diventare Volontari | partita la campagna

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 agosto 2023) Roma – Un’opportunità unica per vivere da vicino l’atmosfera di un evento sportivo di rilievo internazionale e contribuire alla sua buona riuscita. I Campionatidileggera di Romaaprono le porte ai, che da oggi, fino al 31 dicembre 2023, potranno presentare le proprie candidature per partecipare con un ruolo operativo alla manifestazione in programma dal 7 al 12 giugno del prossimo anno. “Possiamo finalmente chiamare a raccolta le giovani e i giovani appassionati die l’intera cittadinanza per partecipare a questa stimolante avventura – dichiara Paolo Carito, direttore generale della Fondazione EuroRoma, che cura l’organizzazione degli– RomaVolunteers rappresenta un progetto centrale nella ...