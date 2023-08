(Di sabato 5 agosto 2023) Una strada stretta che scende verso il mare, un cancello bianco, un giardino e la porta sul retro che si apre sulle ortensie blu che lasciano intravedere una casa, nascosta first appeared on il manifesto.

... tra gli altri riconoscimenti, il Premio Hystrio nel 2008 e nel 2014 come Miglioredell'... viene intitolato Futuro Fantastico e articolato in tre movimenti: il primo nell'del 2020, il ...... di Capi di Stato e personaggi dello. Ma dietro questa apparenza iniziale c'è dietro ... Da decenni collegano la Sardegna con il Continente e non solo d'. Per ritornare alla Costa ...Dopo i numeri da record per l'edizione 2022 e per la scorsa edizione dell'Borghigiana, nel ... Il 12 agosto, alle 18:30 presso i giardini pubblici si terrà lo"Il segreto del bosco" ...

Estate, lo spettacolo sontuoso della vita Il Manifesto

MACERATA - L’Associazione Arena Sferisterio è costretta ad annunciare l’annullamento dello spettacolo “Carmen Danza” in programma venerdì 4 agosto a causa ...(Cultura) Parla lo scrittore francese Pierre Adrian che ha pubblicato con Gallimard, in Italia uscito per Atlantide, il romanzo «I giorni del mare». «Nella storia c’è qualcosa di Antonioni, Pavese e M ...