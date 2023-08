Esodo per le vacanze | oggi è giornata da bollino nero

Leggi su quifinanza

(Di sabato 5 agosto 2023) Sabato 5 agosto si prospetta come un’ulteriorecritica per gli spostamenti estivi e per chi è in vacanza. Il traffico intenso è previsto soprattutto in direzione sud, lungo le principali strade che conducono alle località di villeggiatura, oltre alle uscite dalle città e per gli spostamenti locali. Per agevolare la circolazione delle auto, Anas (la Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ha deciso di ridurre ulteriormente i cantieri attivi sulla rete stradale per il prossimo sabato, classificando questacon il. Rispetto alla settimana precedente, sono stati sospesi ulteriori 96 cantieri, portando il totale delle attività interrotte a 811, ovvero il 74% del totale dei cantieri (inizialmente erano 1.100 gli interventi in corso). Questa azione fa parte del piano di mobilità ...