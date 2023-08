Esodo di vacanzieri | sabato da bollino rosso-nero sulle strade bagnate della Penisola

(Di sabato 5 agosto 2023) Oggi primodi agosto è prevista una giornata da 'nerò per il trafficoautoverso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine. Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità del ministero dell’Interno, ha previsto un allerta daper l’intera giornata di domenica 6 agosto. Per agevolare gli spostamenti...

per le vacanze, traffico da bollino nero il 5 agosto. In particolare, per la mattina di ... Per agevolare gli spostamenti deiè previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori ...Le autostrade da bollino nero Nel frattempo, nella mattinata di oggi - 5 agosto - è ufficialmente iniziato l'dei. La stima è che questo sabato - l'unico da bollino nero in tutta l'...9.15 Viabilità, al viada bollino nero Sin dall'alba è partito l'dei. La stima è che in questo sabato da bollino nero, l'unico in tutta l'estate. Quasi venti milioni di automobilisti percorreranno le autostrade italiane per raggiungere le località ...

Esodo estivo, fine settimana da bollino nero: ecco le strade più trafficate Il Sole 24 ORE

Era appena l'alba quando è iniziato l'esodo dei vacanzieri in partenza proprio oggi per godersi le meritate vacanze. Un sabato da bollino nero quello che ...Traffico. Sin dall'alba è partito l'esodo dei vacanzieri. La stima è che in questo sabato da bollino nero, l'unico in tutta l'estate, quasi venti milioni di automobilisti percorreranno le autostrade ...