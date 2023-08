Eredi schiavi afroamericani | la scoperta vi stupirà | tutto grazie al DNA

(Di sabato 5 agosto 2023) Quali sono glidegli? Lavie vi lascerà senza parole:al DNA. Quello che serve sapere Scoprire le proprie origini? A quanto pare si può. Unache arriva direttamente dagli Stati Uniti D’America. Una analisi dei legami storici che collega, oltre 40mila parenti viventi negli USA, daglie liberi. Gli stessi che hanno lavorato in una fonderia di ferro nel Maryland. Anche se la stessa è conosciuta meglio come “Catoctin Furnace“. poco dopo la fondazione degli Stati Uniti. Ad avviare lo studio un gruppo di scienziati che hanno cercato di ripristinare le conoscenza delle origini nelle comunità afroamericane. Allo stesso tempo hanno ...

AGI - Alla ricerca delle proprie origini perdute: un'analisi senza precedenti dei legami storici del DNA collega oltre 40.000 parenti viventi negli Stati Uniti agli afroamericanie liberi che hanno lavorato in una fonderia di ferro nel Maryland conosciuta come Catoctin Furnace poco dopo la fondazione degli Stati Uniti . Lo studio è promosso da gruppi che cercano di ......manipolazione del futuro e della crescita dei popoli che sarebbero stati finanziariamente. "... Vogliamo essere glidi tutte le rivoluzioni del mondo e di tutte le lotte di liberazione dei ...C., centro dell'Impero Romano è la città più ricca del mondo, dove un grande flusso di... i quali lottano per una posizione nell'impero e cercano di soppiantare i suoial trono, il cast ...

Un'analisi del DNA svela gli eredi degli schiavi afroamericani AGI - Agenzia Italia

Lo studio ricostruisce le storie di vita di persone escluse dai documenti scritti e identificare i loro discendenti ...Anche chi si dice ateo non fa che combattere per i resti della religione monoteistica. La riflessione del politologo americano ...