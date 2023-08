Erchie | scontro al passaggio a livello fra auto e treno Lecce-Martina Franca All' alba

(Di sabato 5 agosto 2023) L’incidente non ha causato conseguenze a persone. Ilha urtato, aldi, un’che stando a prime ricostruzioni di Trenitalia aveva oltrepassato, abbattendo, le sbarre abbassate. Ilnon aveva passeggeri, a bordo solo il personale di servizio. L'articoloalfra All' proviene da Noi Notizie..

L’incidente non ha causato conseguenze a persone. Il treno Lecce-Martina Franca ha urtato, al passaggio a livello di Erchie, un’auto che stando a prime ricostruzioni di Trenitalia aveva oltrepassato, ...