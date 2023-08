Emergenza Roma | nuove assunzioni all’Ama

Leggi su quifinanza

(Di sabato 5 agosto 2023) Il sindaco di, Roberto Gualtieri, ha delineato la principale causa della situazione critica vissuta dalla capitale nel periodo tra giugno e luglio sul fronte rifiuti. Tutto riconducibile a una carenza di mezzi. Ha quindi presentato un piano Ama, garantendo una rapida e costante pulizia della città. Ad aggravare la situazione ci sarebbe stata, spiega il sindaco, anche una penuria di personale. Un’amara ciliegina sulla torta, dunque, per una condizione che sta per trasformarsi radicalmente, stando almeno a quanto messo nero su bianco.Ama Alla criticità della condizione attuale disi risponde con numeri incoraggianti. Ci sarà l’inserimento di 113 nuovi mezzi entro settembre, così come di 194 entro la fine del 2023. Guardando ancora oltre, il progetto prevede l’arrivo di 400vetture per l’avvio ...