Elettra Lamborghini | un fan lancia una bottiglia | lei ferma il concerto

Mi spieghi perché, cara, ci devi venire a fare la paternale spiegando che "ai miei figli direi che i soldi non hanno valore". Eggià: non hanno valore. Prova a comprare uno yacht ...Italia's Got Talent, per chi tifano Frank Matano eConfermato alla conduzione è anche Frank Matano , noto tifoso del Napoli . Tra le new entry (erede della celebre famiglia di ...: tre pettinature estive super cool da autentica regina pop L'estate è un periodo impegnatissimo per, queen indiscussa delle sperimentazioni capelli in stile ...

Elettra Lamborghini colpita da una bottiglia d'acqua durante il concerto: «Dove è quel cor*uto». Il video è v leggo.it

Elettra Lamborghini ha vissuto una brutta avventura ieri sera, 4 agosto, quando, durante il suo concerto dell'Elettraton tour a Sammichele di Bari, un fan le ha lanciato una ...Elettra Lamborghini ha vissuto una brutta avventura ieri sera, 4 agosto, quando, durante il suo concerto dell'Elettraton tour a Sammichele di Bari, un fan le ha lanciato una ...