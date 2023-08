Elettra Lamborghini | fan le lancia una bottiglia d’acqua durante lo show | “Chi è quel cornuto?” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di sabato 5 agosto 2023) “Chi è? Chiedi scusa, potevi farmi male”.ha dovuto fermare il suo concerto al Sammichele Music Festival, a Bari, quando uno spettatore hato una bottigliettasul palco rischiando di colpire la cantante. “E’ pericoloso, se hai bevuto non devi venire qua… Non voglio la tua acqua, non devirla…”, ha dettorivolgendosi al responsabile del gesto sconsiderato. “Non mi interessa come mai, ma non lanci le cose qui. Io non voglio la tua acqua! La dai al tuo amico. Queste cose sono davvero pericolose. E adesso continuiamo con Caramello. Fatelo uscire…”, ha detto l’artista prima di riprendere l’esibizione. hannoto una...