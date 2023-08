Elettra Lamborghini colpita da un fan durante il concerto

(Di sabato 5 agosto 2023) Personaggi tv. – Nella serata di ieri, venerdì 4 agosto 2023, si è verificata un tremendo episodio.ha vissuto una brutta avventurail suo Elettorato Tour a Sammichele di Bari. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Stefano De Martino, il dettaglio non sfugge ai più attenti: l’ultimo smacco a Belen Leggi anche: Alessia Ligotti irriconoscibile dopo “Temptation Island”: scoppia la polemica dei fan sui social Tremenda esperienza per: ieri serail suodell’ton tour a Sammichele di Bari un fan le ha lanciato una bottiglia d’acqua addosso. Quella di scagliare oggetti ai cantanti nell’ultimo periodo sembra sia diventata una “moda”, una tendenza di pessimo gusto. ...

Momenti di tensione ieri sera, 4 agosto, durante il Sammichele Music Festival. Il concerto di, in provincia di Bari, è stato sospeso per qualche minuto a causa del lancio di una bottiglietta d'acqua sul palco e avrebbe sfiorato la cantante e personaggio televisivo. 'Mi ...Mi spieghi perché, cara, ci devi venire a fare la paternale spiegando che "ai miei figli direi che i soldi non hanno valore". Eggià: non hanno valore. Prova a comprare uno yacht ...Italia's Got Talent, per chi tifano Frank Matano eConfermato alla conduzione è anche Frank Matano , noto tifoso del Napoli . Tra le new entry (erede della celebre famiglia di ...

L’Emilia Romagna sarà la protagonista assoluta di Yoga Radio Bruno Estate, show musicale in onda dal 9 agosto, per il secondo anno consecutivo, ogni mercoledì sera in prima serata su La5. Quattro appu ...La regina del twerking, Elettra Lamborghini, si esibisce al Sammichele Music Festival, ma un episodio imprevisto mette a rischio la sicurezza della cantante. Un ragazzo ubriaco lancia una bottiglia d' ...