Elettra Lamborghini blocca il concerto | ecco perchè

(Di sabato 5 agosto 2023) Continuano i lanci di oggetti sul palco che hanno portato al centro dell’attenzione i concerti di Cardi B e Bebe Rexha: questa volta è toccato alla nostra, protagonista dell’incidente avvenuto nel corso di un suoin Puglia. Durante l’esibizione dell’ereditiera voce di “Mani In Alto” sul palco è stata lanciata arrivata una bottiglietta d’acqua che, fortunatamente non ha sfiorato la ventinovenne. L’artista però ha immediatamente sospeso ilrivolgendosi al pubblico al colpevole tra il pubblico: Mi dici chi sei, e io te la sbatto in testa, vediamo se ti fa piacere. Se hai le pa**e chiedi scusa. Mi potevi fare male. Hai bevuto? Non mi interessa. Allora se hai bevuto non venire qua. Perché a un’altra cantante le è arrivato qualcosa nel seno e adesso ha dovuto cancellare tutto il tour. ...