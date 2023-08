E T l’extraterrestre | la trama del film

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 5 agosto 2023) E.T. l’extra-terrestre,di fantascienza del 1982 di Steven Spielberg, con unache ha fatto sognare i bambini di tutto il mondo: racconta la storia di Elliott, un ragazzo che fa amicizia con un extraterrestre, soprannominato E.T., rimasto sulla Terra. Insieme ai suoi amici e alla sua famiglia, Elliott deve trovare un modo per aiutare E.T. a ritrovare la strada di casa. Ilè interpretato da Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote, Robert MacNaughton e Drew Barrymore. Ladi E.T. – L’extra-terrestre inizia in una foresta della California, un gruppo di botanici alieni sta raccogliendo campioni di flora. Mentre uno di loro raccoglie i campioni e inizia a tornare alla nave, appare sulla scena un’auto con agenti governativi. L’alieno cerca di fuggire da loro, per poi arrivare mentre la nave si allontana. ...