E T – l’extraterrestre | il videogioco | la storia di un flop che finì in una discarica

(Di sabato 5 agosto 2023) Era il 1982, il film E.T. l’extra-terrestre stava conquistando il boxoffice mondiale e la console Atari 2600 era al massimo della popolarità. Perché quindi non combinare questi due successi e farne unche avrebbe venduto solo grazie alla popolarità dei due marchi? È proprio quello che pensarono all’Atari quando affidarono questo progetto al programmatore e game designer Howard Scott Warshaw, senza immaginare che ben presto sarebbe diventato non solo uno dei più grandidelladei videogiochi ma anche una vera e propria leggenda metropolitana. Di seguito tutta la. Il gioco è ancora oggi considerato tra i peggiori mai realizzati in assoluto, ma nonostante questo riuscì comunque a vendere oltre 1 milione mezzo di copie al suo lancio grazie all’enorme popolarità del film ma anche all’imponente ...