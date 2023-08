E T L’extra-terrestre 2 | il sequel mai realizzato | come doveva essere

(Di sabato 5 agosto 2023) E.T.2 è stato unmai, il cui soggetto era stato scritto nel 1982 da Steven Spielberg e Melissa Mathison intitolato E.T. II – Paure notturne (titolo originale: Nocturnal Fears). Ilavrebbe raccontato il ritorno sulla Terra del celebre alieno, pronto ad affrontare una versione carnivora e malvagia della sua razza, colpevoli di aver rapito Elliott e i suoi amici. Il film non venne maiperché lo stesso regista credeva che avrebbe rovinato la magia pura e solare del primo episodio, che oltre aun enorme successo al botteghino aveva creato un punto di riferimento nell’immaginario collettivo. Ma vediamo nel dettaglio la storia del film. Stando a quanto riportato da Geek Tyrant, E.T. II – Paure notturne sarebbe ...

Stasera in TV: i film da non perdere di sabato 5 agosto 2023. E. T. -, Incontrerai'uomo dei tuoi sogni o Il crimine non va in pensione Ecco i migliori film in programma .... Questa emozionante amicizia tra un bambino e un alieno è rimasta nell'immaginario collettivo fin dall'anno dell'uscita del film, il 1982. Scritto da Melissa Mathison e diretto ...... è quello dei formatilarge fino a 98 pollici. A ... il design curato,'ultima versione della sua piattaforma di Smart TV ... Non mancano ovviamente i sintonizzatori digitalee ...