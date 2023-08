È sicuro stare in auto quando ci sono i fulmini? Quasi tutti sbagliano risposta ma devi saperlo

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 5 agosto 2023) Molte persone hanno convinzioni totalmente sbagliate su quello che è meglio fare per essere aldurante un temporale. Nell’ultimo periodo è diventato sempre più evidente quanto il maltempo possa essere pericoloso. Nelle scorse settimane, a causa dei violenti temporali, in Italia cistati disagi e feriti. Qualcuno ha addirittura perso la vita a causa di questi eventi atmosferici estremi. È importante, quindi, sapere come comportarsi nel momento in cui ci si trova in una situazione simile. Trovare riparo durante una tempesta diè la cosa più importante da fare – grantennistoscana.itUn caso particolare è quello dei. Essere colpiti da un fulmine è qualcosa che molte persone trovano assurdo e impensabile. Eppure, esistono molti casi di persone ferite perché si trovavano nelle vicinanze di una ...