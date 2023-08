Dove vedere Catanzaro-Foggia | streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Antenna Sud?

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 5 agosto 2023) Il match, valido per il primo turno della Coppa Italia 2023/24, si gioca sabato 5 agosto alle ore 18 nello stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, in virtù dell’indisponibilità del Ceravolo. Per entrambe le squadre è la prima sfida ufficiale della stagione. Le probabili formazioni di(3-5-2): Fulignati, Veroli, Brighenti, Scognamiglio, Situm, Ori, Ghion, Pompetti, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Le Probabili formazioni Milan-Torino, Coppa Italia Probabili formazioni Fiorentina-Inter, Coppa Italia Coppa Italia impegnativa per le grandi Probabili formazioni Atalanta-Napoli, Coppa Italia...