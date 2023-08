Dossier | veleni e spie La struttura parallela dentro l' Antimafia cresciuta a dismisura col grillino De Raho

Una rete criminale in funzione da almeno due anni, una macchina deiche ha accumulato e distribuito con metodo documenti riservati, utilizzandoli per scoop ...di scoop e della fabbrica di...Complici alcuni differenze di valutazione politica sucome giustizia e salario minimo, e ... Il tutto mentre non si erano ancora esauriti iincrociati dopo le dichiarazioni di ieri di ...Ad un anno - conclude Mazza - dall'ultimodenuncia presentato in Procura ad Avellino, nulla è cambiato'. Ancora ambiente ferito, danni, rifiuti che sfregiano la natura, e sullo sfondo la ...

Dossier, veleni e spie. La struttura parallela dentro l'Antimafia ... ilGiornale.it

È questa la domanda che bisogna porsi davanti alla indagine della procura di Perugia che ha portato alla luce centinaia di accessi abusivi alle banche dati per confezionare veleni e scoop. Tutto, si è ...godiamoci ciò che resta di questa estate “dei dossier e dei veleni”, come l’hanno definita i giornali che compongono Il Quotidiano Nazionale del gruppo Riffeser Monti. Leggi ...